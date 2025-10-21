В Уфе проводили в армию сто призывников

Сегодня в Уфе проводили сотню призывников в Вооруженные силы России. Это первая отправка новобранцев осенью. Молодые люди будут служить в частях сухопутных войск и воздушно-космических сил.

Ветераны боевых действий, представители религиозных конфессий и гости пожелали будущим солдатам успешной армейской службы, пройти курс молодого бойца, обрести новых друзей. Они отметили, что приобретенный опыт поможет парням в карьере и жизни.

Всего же в ходе осенней кампании из Башкортостана в российскую армию отправятся более 3,5 тысяч человек. В течение года они будут осваивать военную технику, получат специальность в учебных соединениях и воинских частях.