На дорогах Башкирии начались массовые проверки водителей

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, сотрудники спецбатальона ДПС расположены на нескольких ключевых направлениях. В их числе — 103 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул в Бирском районе, 43 км трассы Р-240, подъезд к М-12 «Восток» в Кушнаренковском районе и 113 км автодороги Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе.