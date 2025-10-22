На дорогах Башкирии начались массовые проверки водителей

Сегодня, 22 октября, на трассах республики сотрудники Госавтоинспекции проводят масштабные профилактические мероприятия.
Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, сотрудники спецбатальона ДПС расположены на нескольких ключевых направлениях. В их числе — 103 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул в Бирском районе, 43 км трассы Р-240, подъезд к М-12 «Восток» в Кушнаренковском районе и 113 км автодороги Уфа-Оренбург в Стерлитамакском районе.
Рейды направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений ПДД. Особое внимание инспекторы уделят выявлению водителей в состоянии опьянения и контролю за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.
Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.
Фото: ГАИ РБ.