Стало известно, как нашли пропавшую на горе в Башкирии туристку

21 октября на горе Большой Иремель была найдена 43-летняя туристка из Челябинска. Спасатели рассказали, как проходили поиски женщины.

Напомним, 18 октября туристка совершила подъём на гору в группе со стороны Челябинской области. При спуске с вершины женщина отбилась от туристов и заблудилась. Поискам пропавшей занимались более 100 человек. К работе привлекли кинологическую службу, беспилотники и вертолёт.

Женщину нашли на четвёртые сутки в районе Тыгынских болт. Она услышала звук квадроцикла и попыталась выйти к тропе. Там её и обнаружили спасатели. Женщину госпитализировали с обморожением нижних конечностей и переутомлением в село Тюлюк. После туристку доставили в больницу города Юрюзань в Челябинской области.