В Уфе выявлено превышение ПДК опасных веществ в воздухе

Специалисты Башгидрометцентра выявили очередное превышение уровня загрязнения атмосферного воздуха в Уфе. 17 октября на улице Ульяновых, 57 зафиксирована повышенная концентрация изопропилбензола.
В 13:00 этого дня содержание химического вещества превысило норму в 1,4 раза. В последующие два дня, 18 и 19 октября, уровень загрязнения вернулся к нормальным показателям.
По остальным контролируемым загрязняющим веществам превышений ПДК не обнаружено.
Отметим, что 3 и 5 октября также было выявлено превышение концентрации опасного вещества в воздухе.