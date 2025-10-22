В Стерлитамаке волонтёры готовят новую партию гумпомощи

Волонтёры из Стерлитамака готовят новую партию гуманитарной помощи. Добровольцы движения «Вместе к победе России» ежедневно помогают бойцам на передовой: плетут масксети, вяжут носки, шьют бельё, изготавливают плащи. На помощь приходят студенты. Также в Стерлитамаке состоялась передача знамён именных подразделений Башкортостана от кадетской школы города Салавата.

Волонтёры уже «серебряного» возраста каждую свободную минуту проводят вместе, чтобы успеть сплести как можно больше масксетей до отправки очередного гумконвоя. Ирина Дмитриева стала волонтёром два года назад. Её внук – участник специальной военной операции. Ещё до того, как он ушёл на передовую, женщина решила, что должна помогать фронту в тылу. Шьёт бельё, куртки, жилеты, тактические плащи.

В волонтёрском движении трудится порядка 100 человек. За два года работы они изготовили более 9 тысяч масксетей, сами ездят с гумконвоем на передовую. На помощь приходят студенты. И даже дети войны не остаются в стороне.

Как это я не помогу, я сама ребёнок войны, понимаю, каково там нашим ребятам. Мне 88, не могу лежать дома, пока мои ноги ходят, буду сюда приходить, помогать, чтобы парни вернулись домой с победой. Закира Бикметова, волонтёр движения «Вместе к победе России» г. Стерлитамака

Поддерживают морально бойцов и школьники. Стерлитамак принял знамёна именных подразделений Башкортостана от курсантов города Салавата. У мемориального комплекса участникам спецоперации стартовал просветительский марафон «Знамя мужества и чести». В торжественном митинге приняли участие кадеты города и бойцы СВО.