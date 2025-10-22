Спортсмен из Башкирии завоевал серебро на чемпионате мира по тхэквондо ИТФ

Рахман Сафиуллин из Башкортостана завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по тхэквондо ИТФ. Соревнования проходили в итальянском Езоло, и в нем приняли участие 1200 спортсменов.

На турнире Рахман провёл четыре поединка: в трех из них одержал уверенные победы над представителями Кыргызстана, Болгарии, Греции. В финале ему противостоял тхэквондист из Северной Кореи.

В финале всё решил опыт, я по меркам этого спорта еще молодым спортсменом считаюсь. После чемпионата России дал себе отдохнуть немного и с начала июня начал тренировочный процесс. Благодаря чему получил такой результат.

Мы с ним переписывались и настраивались на каждый поединок, Рахман был в себе уверен, и я был в нем уверен. Мы к этому чемпионату шли около года.

Благодаря серебряной медали чемпионата мира Рахман выполнил звание мастера спорта международного класса. В марте в Сочи он стал чемпионом России. И как первый номер национальной сборной в своей весовой категории отправился на международные соревнования. Впереди у спортсмена из Башкортостана новые старты. Сейчас он готовится к Кубку России, который пройдет в ноябре в Екатеринбурге.