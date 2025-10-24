Медиков из Башкирии отметили на Всероссийском конкурсе «Лучший врач года»

Сразу пять победителей из Башкортостана наградили на Всероссийском конкурсе «Лучший врач года». Церемония прошла в Москве. В числе победителей стоматолог Эльвира Галиуллина. Лучший акушер — врач сибайской больницы Алита Борискова, а участковый педиатр — Эльза Лутфуллина из Караидельского района.

Лучшим терапевтом признана врач уфимской больницы Флюза Ахметзянова. А онколог Адип Арсланов из Нефтекамского филиала Республиканского онкологического центра. Он работает в системе здравоохранения почти 40 лет. Начинал врачом-хирургом в Нефтекамске, куда приехал по распределению. В 2020 году он возглавил отделение противоопухолевой лекарственной терапии, которым успешно руководит уже четверть века.

Также в Москве на Конгрессе «Национальное здравоохранение» Айрат Рахматуллин поделился опытом республики по развитию первичного звена. В частности, рассказал о ключевых достижениях и лучших практиках, перспективными кадровыми, организационными и цифровыми решениями, которые внедряются в регионе.