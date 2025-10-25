В Башкирии за год подготовили 7 тыс. инструкторов по оказанию первой помощи

Готов к санитарной обороне. В рамках федерального проекта примерно за год в Башкортостане подготовили более 7 тысяч инструкторов по оказанию первой помощи. Обучение проводят специалисты уфимского медицинского колледжа. Для чего это делается и кому будут передавать свои знания инструкторы, подробнее далее.

30 компрессий на грудную клетку, потом два вдоха и вновь три десятка надавливаний. Студенты медколледжа отрабатывают навыки непрямого массажа сердца одновременно с искусственной вентиляцией лёгких.

И это должен знать не только медицинский работник, а практически каждый человек. Непрямой массаж сердца студенты отрабатывают в рамках подготовки на инструкторов по оказанию первой помощи. С 2024 года в стране инициировали проект «Готов к санитарной обороне». Уфимский медколледж сразу включился в работу. Первым делом начали обучать сотрудников подведомственных Минздраву учреждений, то есть поликлиник, больниц и не только.



Оказание первой помощи при травмах, ожогах, ДТП и других ситуациях. По проекту «Готов к санитарной обороне» колледж уже подготовил порядка 7 тыс. инструкторов, а они, в свою очередь, обучили навыкам оказания первой помощи около 100 тыс. населения. Серьезное подспорье в образовательном процессе — материально-техническая база.