«Между нами»: итоги визита Главы Башкирии в Москву

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. Минувшая неделя прошла под знаком укрепления внешнего периметра Башкирии. Сегодня говорим о рабочих встречах Радия Хабирова, состоявшихся на неделе в Москве.

Российские министры, вице-премьеры, директор Росгвардии Виктор Золотов, который занимает особое место в силовой корпорации России и который далеко не для каждого регионального руководителя найдет время. Каждая такая встреча на федеральном уровне – это решение предметных вопросов, обеспечение интересов республики, новые реализованные проекты, включение в федеральные программы. Обо всём подробнее – в нашем видео.