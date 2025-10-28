В Башкирии мужчина едва не погиб, пытаясь спрятать наркотики в себе

В Белебее перед судом предстал 39-летний местный житель, которого обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

В августе мужчина заказал в интернете наркотики для личного пользования и попытался забрать их из тайника в лесу. Его заметили полицейские. Пытаясь скрыть улики, мужчина попробовал проглотить целый пакетик наркотиков, однако не смог и подавился. Полицейские доставили задыхающегося горожанина в больницу, где ему оказали необходимую помощь.