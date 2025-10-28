В Уфе кот стал частью пожарной команды

В пожарной части Уфы появился хвостатый боец. Бездомный кот поселился у ворот пожарно-спасательной части №8 месяц назад и с тех пор не покидает свой пост. Спасателям ничего не оставалась, кроме как приютить животное.

Рыжий – так прозвали его в части – с первых дней чувствует себя как дома. По-хозяйски отлеживает бока, но никому не мешает, словно понимает, что у спасателей работа серьезная. Он пришел к пожарной части сам, худой и голодный. Выгнать не поднялась рука. Теперь четырехлапый – полноправный член команды.

Почти с первых дней Рыжий ответственно взялся за работу. Он провожает пожарные расчеты на вызов и первым встречает уставший караул. Следит и за порядком, оберегая территорию от мышей.