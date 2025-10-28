Аэропорт Уфы расширяет программу полетов в Дубай

Аэропорт «Уфа» с 1 ноября расширяет программу полетов в Объединенные Арабские Эмираты. Новый регулярный рейс в Дубай открывает авиакомпания «Utair№. Полеты будут выполняться по субботам на лайнерах Boeing 737-800.

Как сообщили в столичном аэропорту, вылет из Уфы запланирован на 09:50, обратный рейс из Дубая — на 14:50. Время в пути составит 5 часов.