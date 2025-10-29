Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза

Наибольшей популярностью у заемщиков при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам банка. Его объем в январе-сентябре 2025 года вырос в 5,2 раза к аналогичному показателю 2024 года – до 16,6 млрд рублей. Выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились за указанный период в 1,4 раза и составили 11,3 млрд рублей.