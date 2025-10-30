В Башкирии расширяют просветительскую инфраструктуру

Задача — активнее работать с молодёжью. Именно об этом сегодня говорили на заседании наблюдательного совета регионального отделения Всероссийского общества «Знание» с участием Радия Хабирова. С каждым годом число участников просветительских событий только растёт, их с начала 2025 года в Башкортостане посетили свыше 50 тыс. человек. Это встречи с учёными, известными деятелями культуры и искусства, ветеранами боевых действий, а также различные мастер-классы.
Около 500 лет стажа. Именно столько в общей сумме трудятся представители педагогической династии Аллы Ивановой. Долгие годы она преподаёт в вузах методику обучения технических дисциплин, а также психологию. Занимается патриотическим воспитанием. Ездит как лектор по республике от всероссийского общества «Знание».
С каждым годом число участников просветительских событий только растёт, их с начала 2025 года в Башкортостане посетили свыше пятидесяти тысяч человек. Регион занял первое место среди субъектов страны по количеству выигранных грантов по линии конкурса родительских инициатив. Однако этого недостаточно, уверены эксперты.
Участники встречи предлагали активнее в регионе проводить выездные лекции в районах республики и вживую общаться с населением. По итогам встречи Глава Башкортостана поручил охватить просветительской работой все вузы и ссузы. Помимо молодёжи активно работать и с пожилыми по программе «Башкирское долголетие». А существующие площадки в населённых пунктах использовать как лектории и места для встреч.