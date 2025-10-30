В Башкирии расширяют просветительскую инфраструктуру

Задача — активнее работать с молодёжью. Именно об этом сегодня говорили на заседании наблюдательного совета регионального отделения Всероссийского общества «Знание» с участием Радия Хабирова. С каждым годом число участников просветительских событий только растёт, их с начала 2025 года в Башкортостане посетили свыше 50 тыс. человек. Это встречи с учёными, известными деятелями культуры и искусства, ветеранами боевых действий, а также различные мастер-классы.

Около 500 лет стажа. Именно столько в общей сумме трудятся представители педагогической династии Аллы Ивановой. Долгие годы она преподаёт в вузах методику обучения технических дисциплин, а также психологию. Занимается патриотическим воспитанием. Ездит как лектор по республике от всероссийского общества «Знание».

Рассказывать о героях настоящего и прошлого, достижениях и прорывах в науке, а также в области культуры и искусства. Об этом и говорили на заседании наблюдательного совета регионального отделения Всероссийского общества «Знание». Радий Хабиров подчеркнул, в условиях информационной войны необходимо активнее работать с молодёжью.

И для того чтобы, соответственно, заинтересовать молодёжь, подача информации, подготовленность к подаче информации, порядок информации, порядок встреч с молодёжью должен быть глубоко интеллектуально продуманным. Наша задача — выстроить полную инфраструктуру. Силами общества «Знание» Республики Башкортостан мы можем обеспечить проведение лекций, просветительских мероприятий на всей территории Республики Башкортостан. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С каждым годом число участников просветительских событий только растёт, их с начала 2025 года в Башкортостане посетили свыше пятидесяти тысяч человек. Регион занял первое место среди субъектов страны по количеству выигранных грантов по линии конкурса родительских инициатив. Однако этого недостаточно, уверены эксперты.