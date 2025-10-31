Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с наступающим Днем народного единства

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» прошло торжественное собрание, посвящённое наступающему празднику. В Башкортостане в мире и согласии проживают представители более 160 национальностей. Радий Хабиров вручил государственные награды людям, которые внесли в это и свой вклад.
Чтобы продемонстрировать лишь часть национальных костюмов народностей, проживающих в республике, потребовалось около 20 метров. Аяна и Самба Ойдуп ещё только знакомятся с многообразием культур. Жителями Башкортостана они стали всего неделю назад. Приехали из Тувы работать в Иглино. Он в местном ДК, она библиотекарем. Это и про погоду, и про приём. А об отношениях между народами можно судить хотя бы по таким вот сценам встречи представителей разных диаспор.
В коридорах Конгресс-холла, сливаясь в унисон, звучат народные инструменты. Здесь и башкирский курай, и чувашская волынка — сарнай, и марийский барабан тумыр. Глава Башкортостана пообщался с умельцами, что хранят музыкальные традиции и предлагают новые решения.
В зале Конгресс-холла не найдётся пустого места. Из разных уголков республики приехали представители десятков национальностей: белорусы, чуваши, марийцы, удмурты, туркмены, татары, русские, башкиры. Почти две минуты потребовалось бы, чтобы перечислить все народности, проживающие в регионе.
Глава региона вручил государственные награды людям, которые внесли свой вклад в единство народов. Среди них представители культурной сферы, руководители диаспор. Орден Салавата Юлаева вручен главному тренеру хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктору Козлову. А Вячеслав Стрижевский отмечен орденом Дружбы народов. В годы Великой Отечественной он вместе с родителями и братьями был эвакуирован в республику.
О крепком союзе национальностей можно судить хотя бы потому, как ежегодно православные и мусульмане отмечают и Пасху, и Уразу. Представители около 160 национальностей проживают в Башкортостане. Создавая своим многообразием неповторимый и удивительный мир. Мир согласия и дружбы.