В Башкирии стартовал «Большой этнографический диктант»

Сегодня в стране стартовал «Большой этнографический диктант». В этом году он отмечает десятилетний юбилей. По традиции, к нему присоединился и Башкортостан. В прошлом году наш регион стал лидером акции.

Башкортостан — один из самых многонациональных регионов России. Здесь проживает порядка 160 этносов. В этом и цель диктанта — проверить, насколько хорошо ты разбираешься в культурном калейдоскопе своей страны.

В анкете 30 федеральных вопросов, региональный блок в этом году отсутствует, однако есть задания, связанные с Башкортостаном. Еще одна новинка диктанта — видеовопросы, их задавали участники специальной военной операции. В остальном традиции проекта длиною в 10 лет сохранены.

В прошлом году Башкортостан стал лидером международной акции. Свои знания по истории и культуре народов России проверили почти 470 тысяч жителей республики. Второе и третье место — у Москвы и Красноярского края. По республике открыты 130 площадок, на которых можно написать диктант. Многие его участники уже с большим опытом и надеются на максимальные 100 баллов.