В депо Уфы поступили трамваи большой вместимости

В депо Уфы №2 поступили московские трамваи большой вместимости Pesa Fokstrot. Об этом сообщает администрация города.
Ранее Управление инфраструктурой транспорта разметило информацию о поиске подрядчика для доставки в башкирскую столицу 26 многосекционных вагонов. Стоимость контракта составила 14,7 млн рублей.
Всего из Москвы в Уфу будет поставлено 69 трамваев Pesa. До московских поставок средний возраст вагонов составлял в Уфе 37 лет, средняя степень износа — 98%. Ожидается, что поступление сразу 69 современных многосекционных трамваев, которые будут работать на самых востребованных городских маршрутах, позволит резко улучшить общую ситуацию с трамвайными перевозками и увеличит популярность этого вида транспорта у пассажиров.
Фото: администрация г. Уфы.