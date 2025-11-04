В депо Уфы поступили трамваи большой вместимости

Всего из Москвы в Уфу будет поставлено 69 трамваев Pesa. До московских поставок средний возраст вагонов составлял в Уфе 37 лет, средняя степень износа — 98%. Ожидается, что поступление сразу 69 современных многосекционных трамваев, которые будут работать на самых востребованных городских маршрутах, позволит резко улучшить общую ситуацию с трамвайными перевозками и увеличит популярность этого вида транспорта у пассажиров.