Из Башкирии в зону СВО отправили 1000 FPV-дронов

1000 ударных FPV-дронов сегодня прибыли из Уфы в зону специальной военной операции. Беспилотники предназначены для военнослужащих из Башкортостана. Мобилизованные и контрактники будут использовать их для выполнения боевых задач. Дроны получили и военнослужащие полка «Башкортостан» и батальона Салавата Юлаева войск национальной гвардии России.

Республика поставляет БПЛА в зону СВО на постоянной основе. Все FPV-дроны и комплектующие к ним собраны в Башкортостане. Заявки поступают напрямую от подразделений, сформированных в регионе. Воины поблагодарили всех за помощь и поздравили земляков с праздником.