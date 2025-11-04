В Башкирии усилили меры контроля за охотниками

Более восьмидесяти нарушений с начала года выявили инспекторы в области охоты. Они активно патрулируют поля и леса в поисках браконьеров. Особенно в сезон, когда наблюдается высокая активность кабанов. Нередки случаи, когда люди без какой-либо лицензии охотятся на других диких животных. К примеру, на лосей. Во время рейдов сотрудникам удаётся выявлять нарушителей прямо на месте.
Сейчас поедем тот лес посмотрим, на горе который. Минут 15 постоять нужно, подождать, может. Может, кто-то выстрелит или лай собаки появится. Но вместо этого свежие следы от колёс машины на земле. С помощью бинокля вдали заметили человека с ружьём. Визит инспекторов в планы охотника явно не входили.
Когда составляли протокол и досматривали подошедшего племянника, инспекторы услышали звук, похожий на выстрел. После завершения всех дел они выехали на место. По дороге навстречу мчался внедорожник. Как оказалось, мужчина ждал своих напарников. Те вышли на поиски диких животных. У вышедших людей с документами всё в порядке. Каждый обязан иметь при себе охотничий билет, действующее разрешение на оружие.
Есть и другие требования, чтобы избежать несчастных случаев. Также в наличии человек должен иметь одежду повышенной видимости — оранжевого или красного цвета, когда в охоте участвует коллектив из нескольких человек. А в случае отсутствия лицензии лицу грозит административное наказание в виде штрафа до 4 тысяч рублей. С начала года в Башкортостане выявили свыше восьмидесяти нарушений. Так, в Караидельском и Иглинском районах задержали браконьеров, которые вели незаконную охоту на лосей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Сейчас в республике более 80 тысяч охотников. С начала осени ужесточились требования, чтобы получить специальный билет. Лицам необходимо сдать экзамен по охотничьему минимуму. Вопросы и ответы можно найти на официальном сайте федерального Минприроды. Такие проверки в регионе пройдут четырнадцатого и двадцать первого ноября. Изменения призваны повысить ответственность людей в отношении диких животных.