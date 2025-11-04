В Башкирии усилили меры контроля за охотниками

Более восьмидесяти нарушений с начала года выявили инспекторы в области охоты. Они активно патрулируют поля и леса в поисках браконьеров. Особенно в сезон, когда наблюдается высокая активность кабанов. Нередки случаи, когда люди без какой-либо лицензии охотятся на других диких животных. К примеру, на лосей. Во время рейдов сотрудникам удаётся выявлять нарушителей прямо на месте.

Сейчас поедем тот лес посмотрим, на горе который. Минут 15 постоять нужно, подождать, может. Может, кто-то выстрелит или лай собаки появится. Но вместо этого свежие следы от колёс машины на земле. С помощью бинокля вдали заметили человека с ружьём. Визит инспекторов в планы охотника явно не входили.

Вышли охотиться на кабана, документы есть, я вот сейчас с собой, то ли там в машине оставил у себя. Приобрели лицензию вместе с племянником. Ни одного протокола не составляли на меня, никогда не нарушал, вот такая система сложилась. Альфир Асадуллин, охотник

Когда составляли протокол и досматривали подошедшего племянника, инспекторы услышали звук, похожий на выстрел. После завершения всех дел они выехали на место. По дороге навстречу мчался внедорожник. Как оказалось, мужчина ждал своих напарников. Те вышли на поиски диких животных. У вышедших людей с документами всё в порядке. Каждый обязан иметь при себе охотничий билет, действующее разрешение на оружие.

Не должна быть просрочена, то есть она раз в пять лет продляется. То есть проходят медкомиссию, всё-всё-всё. Зрение, психолога, если всё это подтверждается, то вам продлевают. В последнее время стабильное поголовье животных. Алексей Маскаев, охотник

Есть и другие требования, чтобы избежать несчастных случаев. Также в наличии человек должен иметь одежду повышенной видимости — оранжевого или красного цвета, когда в охоте участвует коллектив из нескольких человек. А в случае отсутствия лицензии лицу грозит административное наказание в виде штрафа до 4 тысяч рублей. С начала года в Башкортостане выявили свыше восьмидесяти нарушений. Так, в Караидельском и Иглинском районах задержали браконьеров, которые вели незаконную охоту на лосей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В основном чаще встречающееся нарушение — это когда находится расчехленное оружие в транспортном средстве. Проводим профилактические беседы с охотниками. Хотел бы предупредить охотников, чтобы они были более щепетильнее, чтобы они более аккуратнее относились с оружием. Владимир Перминов, специалист-эксперт Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан