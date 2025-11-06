На Земле ожидаются магнитные бури

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что на Земле ожидаются магнитные бури.

Фото №1 - На Земле ожидаются магнитные бури

Около двух часов ночи были зарегистрированы магнитные бури планетарного масштаба. Причиной случившегося назвали выброси плазмы от вспышек на Солнце, которые произошло ещё несколько суток назад.

Буря и возмущения продлятся около суток, а скорее всего, не прекратятся, так как завтра просто перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив ещё более сильные геомагнитные процессы.

Волна
