Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что на Земле ожидаются магнитные бури.
Около двух часов ночи были зарегистрированы магнитные бури планетарного масштаба. Причиной случившегося назвали выброси плазмы от вспышек на Солнце, которые произошло ещё несколько суток назад.
Буря и возмущения продлятся около суток, а скорее всего, не прекратятся, так как завтра просто перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив ещё более сильные геомагнитные процессы.