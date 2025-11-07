В Уфе состоялись проводы военнослужащих в зону СВО

Бойцы после отпуска уехали к местам несения службы. По традиции воинов провожали представители администрации и военкомата, родные, близкие и друзья. Руководство республики выделило автобусы, чтобы бойцы добрались с комфортом.

Желающие помочь землякам в зоне СВО могут подписать контракт с Министерством обороны России. В первый год службы им полагается 3 920 000 рублей. Ежемесячная зарплата составляет от 210 тысяч рублей. Ранее Глава Башкортостана продлил действие единовременных выплат по 1 млн рублей при заключении контракта на участие в СВО по 30 ноября.