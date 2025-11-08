В Башкирии ожидается подъём уровня воды в малых реках

В Башкирии с 8 по 10 ноября на малых степных и горных реках ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает МЧС.

Фото №1 - В Башкирии ожидается подъём уровня воды в малых реках

Специалисты сообщают, что это связано с выпавшими осадками в северных и северо-восточных районах республики.

МЧС России напомнило о мерах безопасности:

не подходи близко к опасным участкам (к обрывистым берегам, размытым участкам);

не оставляй детей без присмотра;

не переходи реки вброд и не выезжай на автомобиле в подтопленные места;

очисти ливневые стоки и сделай отводные каналы во дворе дома;

следи за изменениями погоды и предупреждениями МЧС Башкортостана.

