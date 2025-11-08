В Башкирии ожидается подъём уровня воды в малых реках

В Башкирии с 8 по 10 ноября на малых степных и горных реках ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает МЧС.
Специалисты сообщают, что это связано с выпавшими осадками в северных и северо-восточных районах республики.
МЧС России напомнило о мерах безопасности:
не подходи близко к опасным участкам (к обрывистым берегам, размытым участкам);
не оставляй детей без присмотра;
не переходи реки вброд и не выезжай на автомобиле в подтопленные места;
очисти ливневые стоки и сделай отводные каналы во дворе дома;
следи за изменениями погоды и предупреждениями МЧС Башкортостана.