В Башкирии из-за подгоревшей пищи едва не сгорел дом

В Сибае зафиксировали возгорание. Подробности рассказали в Госкомитете по ЧС.
В квартире двухэтажного дома произошёл пожар. Возгорание спровоцировала подгоревшая на плите пища. На место происшествия прибыли экстренные службы и оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет.
В Госкомитете по ЧС напомнили правила пожарной безопасности в быту:
— не стоит оставлять готовящуюся пищу и включенную плиту без присмотра;
— важно следить за состоянием плиты и духовки, регулярно чистить их от жира и нагара;
— на плите не должны находиться легковоспламеняющиеся предметы: кухонные полотенца, прихватки, упаковки от продуктов и деревянные ложки надо держать на безопасном расстоянии от конфорок;
— нельзя допускать детей к плите без контроля взрослых;
— необходимо объяснить маленьким домочадцам правила безопасности при использовании бытовых приборов;
— не лишне иметь на кухне средства тушения: огнетушитель или песок;
— кухня и другие комнаты жилья должны быть оборудованы автономным пожарным извещателем.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.