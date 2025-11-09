В Башкирии из-за подгоревшей пищи едва не сгорел дом

В Сибае зафиксировали возгорание. Подробности рассказали в Госкомитете по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии из-за подгоревшей пищи едва не сгорел дом

В квартире двухэтажного дома произошёл пожар. Возгорание спровоцировала подгоревшая на плите пища. На место происшествия прибыли экстренные службы и оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет.

В Госкомитете по ЧС напомнили правила пожарной безопасности в быту:

— не стоит оставлять готовящуюся пищу и включенную плиту без присмотра;

— важно следить за состоянием плиты и духовки, регулярно чистить их от жира и нагара;

— на плите не должны находиться легковоспламеняющиеся предметы: кухонные полотенца, прихватки, упаковки от продуктов и деревянные ложки надо держать на безопасном расстоянии от конфорок;

— нельзя допускать детей к плите без контроля взрослых;

— необходимо объяснить маленьким домочадцам правила безопасности при использовании бытовых приборов;

— не лишне иметь на кухне средства тушения: огнетушитель или песок;

— кухня и другие комнаты жилья должны быть оборудованы автономным пожарным извещателем.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

