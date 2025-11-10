В ДТП под Уфой пострадала девушка-водитель

В деревне Жилино Уфимского района вчера, 9 ноября, произошло ДТП с участием двух автомобилей «Lada». Авария случилась около 14:00 на улице Пригородной напротив дома №55.

По информации ГАИ, 75-летний водитель, следуя по Нагаевскому шоссе в сторону автодороги М-5, не разобравшись в дорожной ситуации, выехал на полосу встречного движения, что привело к лобовому столкновению с автомобилем «Lada Granta».

В результате аварии девушка-водитель «Lada Granta» получила травмы и обратилась к медикам. После осмотра и оказания необходимой помощи ее отпустили.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.