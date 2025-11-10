В Башкирии за сутки обнаружили 30 случаев заболевания коронавирусом

В Башкортостане за минувшие сутки выявлено 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Свежими данными на оперативном совещании правительства поделился первый заместитель министра здравоохранения республики Роберт Иштуков. Он сообщил, что в настоящее время стационарное лечение проходят 128 пациентов, четверо из которых поступили за минувшие 24 часа.