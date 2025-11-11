В районе Башкирии за сутки поймали 4 нетрезвых водителей

В Федоровском районе инспекторы Госавтоинспекции за сутки выявили четыре случая управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. О фактах задержания сообщил глава ГАИ республики Владимир Севастьянов.

Первый инцидент произошел на 13 км автодороги Федоровка — Кирюшкино. Сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-210» под управлением 45-летнего жителя Оренбургской области. Медицинское освидетельствование показало наличие 0,325 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В этот же вечер был задержан 34-летний житель Ишимбая, управлявший автомобилем «Лада Калина». Уровень алкоголя в его организме в пять раз превысил допустимую норму — 0,850 мг/л.

Третий случай зафиксирован утром на 1 км автодороги Кузьминовка — Стерлибашево. За рулем «Лады Гранты» находился 19-летний водитель с показателем алкоголя 0,334 мг/л.

Четвертый нарушитель — 32-летний местный житель — выявлен в селе Федоровка за рулем «ВАЗ-2110». При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя, а алкотестер показал концентрацию спирта 0,781 мг/л.

По всем случаям составлены процессуальные материалы. Автомобили нарушителей помещены на спецстоянки. Водителям грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 45 тысяч рублей.