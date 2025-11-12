С площади «Уфа-Арены» после отпуска проводили бойцов СВО

Набравшись сил, вновь на боевые позиции. После двухнедельного отпуска в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа военнослужащих из Башкортостана. Торжественная церемония по традиции состоялась на площади перед «Уфа-Ареной».
Провожать военнослужащих пришли родные и близкие. С напутственным словом перед бойцами выступил заместитель премьер-министра Правительства республики. Ирек Сагитов поблагодарил военнослужащих за службу и пожелал скорейшего возвращения с победой.