Спасатели Уфы обратились с экстренным предупреждением

Специалисты Управления гражданской защиты Уфы обратились к жителям и гостям города с предупреждением.

Спасатели призвали ничего не подбирать с земли после несчастного случая, произошедшего в Красногорске. В Подмосковье мальчик получил серьёзные травмы, подняв купюру с земли. Деньги оказались приклеены к взрывчатке, которая незамедлительно сдетонировала в руке ребёнка.

Взрослых попросили напомнить детям, что нельзя ничего брать с земли или передвигать, пинать ногой; нужно сразу сказать, что увидел подозрительный предмет; нельзя звонить по телефону рядом с находкой.

Необходимо следовать определенным инструкциям, если обнаружили подозрительный предмет:

Не трогайте и не перемещайте его, не подпускайте к нему детей — это может быть опасно.

Опросите людей вокруг. Возможно, вы сможете быстро найти хозяина.

Если вы нашли предмет в транспорте или общественном месте и не узнали, кто владелец, сообщите о находке водителю транспорта, администратору заведения.

Отойдите от находки как можно дальше и позвоните по номеру 112.

Дождитесь полиции.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

