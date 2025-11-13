Спасатели Уфы обратились с экстренным предупреждением

Специалисты Управления гражданской защиты Уфы обратились к жителям и гостям города с предупреждением.
Спасатели призвали ничего не подбирать с земли после несчастного случая, произошедшего в Красногорске. В Подмосковье мальчик получил серьёзные травмы, подняв купюру с земли. Деньги оказались приклеены к взрывчатке, которая незамедлительно сдетонировала в руке ребёнка.
Взрослых попросили напомнить детям, что нельзя ничего брать с земли или передвигать, пинать ногой; нужно сразу сказать, что увидел подозрительный предмет; нельзя звонить по телефону рядом с находкой.
Необходимо следовать определенным инструкциям, если обнаружили подозрительный предмет:
Не трогайте и не перемещайте его, не подпускайте к нему детей — это может быть опасно.
Опросите людей вокруг. Возможно, вы сможете быстро найти хозяина.
Если вы нашли предмет в транспорте или общественном месте и не узнали, кто владелец, сообщите о находке водителю транспорта, администратору заведения.
Отойдите от находки как можно дальше и позвоните по номеру 112.
Дождитесь полиции.
Фото: УГЗ г. Уфы.