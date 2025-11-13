В Башкирии женщина ударила товарища молотком

В Белебее заключили под стражу 38-летнюю женщину, которая напала на друга с молотком. Об этом рассказали в прокуратуре.

3 ноября женщина проводила время с двумя мужчинами за распитием спиртных напитков. В один момент она поссорилась с одним из собутыльников. В порыве злости женщина схватила молоток и ударила оппонента по голове. Пострадавшего госпитализировали – мужчина находится в коме.

Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Женщину поместили под стражу до 12 января следующего года.