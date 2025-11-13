В Уфе проходит обучение для инвалидов-колясочников

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой стал площадкой для российского проекта «Реакурс». Спортобъект отлично подошёл для мероприятия. Учебно-реабилитационный курс, который помогает людям, оказавшимся в инвалидном кресле, справиться с возникшими ограничениями, продлится две недели. Участники со всей России учатся преодолевать препятствия в виде лестниц, подъемов, пробуют себя в различных видах спорта, проходят социальную реабилитацию.

Там, где одним достаточно сделать всего шаг, им приходится запоминать и просчитывать каждое движение. В жизни нередко многие стараются лишний раз не выходить из дома, не посещать незнакомые места, чтобы не столкнуться с подобными препятствиями. «Реакурс» же учит быть готовым ко всему.

Именно этого и хотел Сергей Пищулин. Два года назад он оказался в инвалидной коляске. Из-за несчастного случая пришлось отказаться от всего, что так любил: путешествия, мотоцикл. Нужны были новые смыслы.

Техника езды – это лишь одно из направлений курса. Участники за две недели обучения пробуют и различные виды спорта. Кому-то подошел биатлон. Тренировка под руководством паралимпийского чемпиона Ирека Зарипова. Кому-то точно в сердце запало фехтование.

Важное правило курса: на обучении участники присутствуют без сопровождающих и все две недели живут без посторонней помощи. С первого дня им дают почувствовать свою самостоятельность.

Анастасия Градова сама когда-то была участницей «Реакурса». Как и другие инструкторы. Она знает через что проходят её ученики.

Участие в «Реакурсе» бесплатное, проживание, питание и проезд до места проведения оплачивает организатор. Падать заявку можно на официальном сайте проекта.