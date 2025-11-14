В Башкирии подросток угнал машину тёти и попал в ДТП

В Бурзянском районе подросток угнал автомобиль родственницы и попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как рассказала 42-летняя пострадавшая, к семье в гости пришёл 17-летний племянник её мужа. После посиделок женщина заснула, а подросток воспользовался ситуацией – выкрал ключи от «Черри Тигго» и уехал.

Инспекторы обнаружили угнанный автомобиль в кювете. Оказалось, подросток не справился с управлением, попал в ДТП и с места происшествия сбежал.

Парня задержали. Свой поступок он объяснить не смог.