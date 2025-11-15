В Башкирии группа экоактивистов занимается переработкой мусора

Всемирный день рециклинга – отличный повод рассказать о тех, кто делает нашу планету чище уже сегодня. В селе Русский Юрмаш местные активисты уже третий год занимаются экопросвещением. Они установили специальные контейнеры для сбора пластика и крышек от бутылок. На деньги, вырученные со сдачи отходов, проводят праздники и мероприятия для детей.

Здесь обычный мусор превращают в ценный ресурс. Так, в сельском клубе появляются уникальные элементы декора. В нем работает инициативная группа «Русский Юрмаш». Они очищают берега, проводят раздельный сбор отходов и дарят вторую жизнь пластику.

Сегодня в честь дня рециклинга для детей были подготовлены экологические игры и мастер-классы. Также маленькие активисты презентовали свои проекты. Сестры Ариткуловы предложили идею экотропы.