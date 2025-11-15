В Башкирии группа экоактивистов занимается переработкой мусора

Всемирный день рециклинга – отличный повод рассказать о тех, кто делает нашу планету чище уже сегодня. В селе Русский Юрмаш местные активисты уже третий год занимаются экопросвещением. Они установили специальные контейнеры для сбора пластика и крышек от бутылок. На деньги, вырученные со сдачи отходов, проводят праздники и мероприятия для детей.
Здесь обычный мусор превращают в ценный ресурс. Так, в сельском клубе появляются уникальные элементы декора. В нем работает инициативная группа «Русский Юрмаш». Они очищают берега, проводят раздельный сбор отходов и дарят вторую жизнь пластику.
Сегодня в честь дня рециклинга для детей были подготовлены экологические игры и мастер-классы. Также маленькие активисты презентовали свои проекты. Сестры Ариткуловы предложили идею экотропы.
Каждый ребенок принес с собой крышки от бутылок, чтобы поддержать акцию «Водорослям крышка». Благодаря ей будут приобретены рыбы, которых выпустят в реку Белую для очищения. Начинающие экоактивисты уже внесли свой вклад в благоустройство республики.