ВК «Динамо-Урал» одержал первую победу в сезоне

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» одержал первую победу в сезоне. В 7-м туре чемпионата Суперлиги уфимцы принимали «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. В первой партии сильнее были гости. Но со второго сета игровое преимущество перехватили динамовцы.

Гости пытались догнать соперника, но хозяева уверенно контролировали ход партии, доведя ее до победы – 25:19. В третьем сете преимущество «Динамо-Урала» сохранилось. Тренер «Факела» Роман Емполов использовал оба тайм-аута, но даже эти остановки в игре не помогли. 25:16 в пользу уфимцев.