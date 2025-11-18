Два автомобиля сгорели в Уфе за сутки

За минувшие сутки в столице Башкирии произошло два возгорания автомобилей. Первый инцидент случился вечером на улице Сипайловской. Там в ходе движения загорелся «Volkswagen Polo». Пожар в моторном отсеке был ликвидирован силами МЧС России, пострадавших нет.
Второе возгорание зафиксировано ночью на улице Цурюпы. Огнем был поврежден двигатель автомобиля «Ford Focus». Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 1,5 кв.м.
В настоящее время дознаватель устанавливают причины обоих происшествий.
Фото: МЧС по РБ.