Два автомобиля сгорели в Уфе за сутки

За минувшие сутки в столице Башкирии произошло два возгорания автомобилей. Первый инцидент случился вечером на улице Сипайловской. Там в ходе движения загорелся «Volkswagen Polo». Пожар в моторном отсеке был ликвидирован силами МЧС России, пострадавших нет.

Фото №1 - Два автомобиля сгорели в Уфе за сутки

Второе возгорание зафиксировано ночью на улице Цурюпы. Огнем был поврежден двигатель автомобиля «Ford Focus». Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 1,5 кв.м.

В настоящее время дознаватель устанавливают причины обоих происшествий.

Фото: МЧС по РБ.

