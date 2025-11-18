Два автомобиля сгорели в Уфе за сутки

За минувшие сутки в столице Башкирии произошло два возгорания автомобилей. Первый инцидент случился вечером на улице Сипайловской. Там в ходе движения загорелся «Volkswagen Polo». Пожар в моторном отсеке был ликвидирован силами МЧС России, пострадавших нет.