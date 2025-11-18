В Архангельском районе открыли новую часовню

В селе Магаш Архангельского района прошло долгожданное открытие часовни. Ее возвели благодаря усилиям прихожан. Инициатива строительства возникла во время Великого поста и была быстро реализована.
Часовню освятили. К слову, ее возвели на ручье, где сразу была обустроена и купель. Родник тоже освятили и дали название – Святой источник в честь иконы Казанской Божией Матери. Любой желающий может прийти и набрать воды.
В этот же день епископ освятил храм села Красный Зилим. В этот день прошел молебен в честь целителей и врачей Косьмы и Дамиана Асийских. Храм тоже новый. Старое здание сгорело в 1961 году. В 2015-м началось строительство, а в 2019-м прошел первый молебен.