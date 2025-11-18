В Архангельском районе открыли новую часовню

В селе Магаш Архангельского района прошло долгожданное открытие часовни. Ее возвели благодаря усилиям прихожан. Инициатива строительства возникла во время Великого поста и была быстро реализована.

Часовню освятили. К слову, ее возвели на ручье, где сразу была обустроена и купель. Родник тоже освятили и дали название – Святой источник в честь иконы Казанской Божией Матери. Любой желающий может прийти и набрать воды.