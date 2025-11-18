В Башкирии скончалась одна из девушек, сбитая пьяным водителем «БМВ»

В Стерлитамаке скончалась 18-летняя девушка, которую на пешеходном переходе сбил нетрезвый водитель «BMW X5».

Напомним, авария произошла 12 ноября на проспекте Ленина. 30-летний водитель иномарки сбил двух подруг, переходивших дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.

Одна из пострадавших получила легкие травмы и после осмотра была отпущена домой. За жизнь второй девушки все это время боролись медики, но спасти ее не удалось.

Виновника ДТП задержали. Медицинское освидетельствование показало наличие 0,809 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также выяснилось, что мужчина управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав за предыдущее нарушение в состоянии опьянения.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.