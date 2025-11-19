В Уфе на «зебре» сбили 18-летнюю девушку

В Уфе вчера, 18 ноября, произошло ДТП с участием пешехода. Подробности рассказали в столичной ГАИ.

По данным ведомства, 33-летний водитель автомобиля «УАЗ», двигаясь по улице Заки Валиди в направлении улицы Аксакова, совершил наезд на 18-летнюю девушку. Известно, что она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.