В Башкирии пропали 457 человек

В Госкомитете Башкирии по ЧС поделились статисткой о пропавших и найденных в лесах людях.
Так, с начала года на территории республики потерялось 457 человек, среди которых 49 – дети. Накануне, 19 ноября, в Ишимбайском районе мужчина ушёл в лес и заблудился. К счастью, он был найден оперативно и в медицинской помощи не нуждался.
Спасатели напоминают: будь то рыбалка или простая прогулка по лесу — следуя правилам, можно обезопасить себя и не потеряться.
Подготовка к походу в лес:
Зарядите телефон и возьмите powerbank.
Сообщите близким ваш предполагаемый маршрут и время возвращения.
Что взять с собой:
Свисток — для подачи звуковых сигналов в случае необходимости.
Компас — для ориентации на местности.
Яркая одежда — чтобы вас легко заметили.
Фонарик — пригодится при наступлении темноты или в условиях плохой видимости.
Что делать, оказавшись в незнакомой местности?
Остановитесь и сохраняйте спокойствие — паника мешает принимать верные решения.
Позвоните в службу спасения по номеру 112, чётко опишите своё положение и обстоятельства.
Оставайтесь на месте до прихода помощи.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.