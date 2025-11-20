В Башкирии пропали 457 человек

В Госкомитете Башкирии по ЧС поделились статисткой о пропавших и найденных в лесах людях.

Так, с начала года на территории республики потерялось 457 человек, среди которых 49 – дети. Накануне, 19 ноября, в Ишимбайском районе мужчина ушёл в лес и заблудился. К счастью, он был найден оперативно и в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели напоминают: будь то рыбалка или простая прогулка по лесу — следуя правилам, можно обезопасить себя и не потеряться.

Подготовка к походу в лес:

Зарядите телефон и возьмите powerbank.

Сообщите близким ваш предполагаемый маршрут и время возвращения.

Что взять с собой:

Свисток — для подачи звуковых сигналов в случае необходимости.

Компас — для ориентации на местности.

Яркая одежда — чтобы вас легко заметили.

Фонарик — пригодится при наступлении темноты или в условиях плохой видимости.

Что делать, оказавшись в незнакомой местности?

Остановитесь и сохраняйте спокойствие — паника мешает принимать верные решения.

Позвоните в службу спасения по номеру 112, чётко опишите своё положение и обстоятельства.

Оставайтесь на месте до прихода помощи.