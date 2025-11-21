Житель Уфы коллекционирует редкие ёлочные украшения

Редкие экземпляры ёлочных украшений прошлых эпох сохранил уфимец Анатолий Чечуха. Каждая из них – как рассказ о времени. Это и довоенные ватные игрушки, и стеклянные космонавты в память о полете Гагарина в космос, и игрушки в виде овощей и фруктов времен правления Никиты Хрущёва. Многие – ручной работы и уже давно не встречаются в продаже. Всего в его коллекции насчитывается более 300 экспонатов, и с каждым годом их число растет.

Совы, ежи, акробаты, куклы и герои советских мультфильмов. Настоящая новогодняя сокровищница, ведь цена некоторых экземпляров среди коллекционеров впечатляет, но важнее другая ценность – воспоминания из детства уже нескольких поколений.

Все игрушки хранятся в коробке, собранной отцом Анатолия и датированной 1961 годом. Всё это время она пополнялась, и сейчас в коллекции ёлочных украшений уфимца порядка 300 экземпляров.

Внутри нашёлся набор космонавтов, которые были очень популярны в 60-х. Есть и особенно редкие экземпляры, например, куклы ручной работы из ваты с лицами из папье-маше и бумажной юбкой, созданные ещё в первой половине 20 века. Или цирковые акробаты, которых уже точно нигде не встретишь. Есть и известные, знакомые глазу сосульки, звёздочки и грибочки.

С особенным трепетом к ценной коллекции относится и семья Анатолия. Дети всегда с удовольствием рассматривают раритетные украшения и ждут предновогодние хлопоты. А сын Лев пошёл по стопам отца и стал коллекционировать поезда.

Есть у уфимца ещё одна коллекция. С 2000-х годов мужчина собирает миниатюры отечественного автопрома. Так, за два с половиной десятка лет в его коллекции собралось более 50 экземпляров различного транспорта. Среди них и точная копия скорой помощи из известного советского фильма «Кавказская пленница».