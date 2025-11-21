В воздухе Уфы зафиксировали превышение нормы вредных веществ

Специалисты Башгидрометцентра зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Уфе 17 и 18 ноября. Пробы показали превышение нормы по концентрации изопропилбензола и пыли.

Так, 17 ноября на проспекте Октября, 141 было зарегистрировано превышение нормы содержания пыли: в 07:00 — в 2,6 раза, в 13:00 — в 1,2 раза, а в 19:00 — в 2,1 раза.