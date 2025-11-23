«Подошел и сделал замечание»: в Башкирии мэр разогнал вандалов

Инцидент с хулиганством подростков на исторической площади в Стерлитамаке пресек мэр города Эмиль Шаймарданов. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

По словам градоначальника, накануне вечером, 22 ноября, во время прогулки он стал свидетелем, как группа молодых людей нецензурно выражалась, шумела и наносила удары по информационным стендам. После его замечания подростки убежали.

Эмиль Шаймарданов добавил, что правоохранительные органы установят личности подростков и проведут с ними и их законными представителями профилактическую работу.