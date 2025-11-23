Жителей Башкирии предупредили о сложных погодных условиях

По данным Башгидромета, завтра, 24 ноября, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных. В отдельных районах возможен туман, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах гололедица.