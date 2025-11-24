Двое рабочих погибли в зерновом бункере в Башкирии

В Чекмагушевском районе на территории сельхозпредприятия произошло трагическое происшествие, в результате которого погибли два сотрудника.

По данным Гострудинспекции республики, работникИ 35 и 59 лет погибли, отравившись неизвестным веществом в бункере-накопителе зерна.

По информации Гострудинспекции республики, 35-летний и 59-летний работники спустились в бункер-накопитель зерна, где отравились неизвестным веществом и скончались.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.