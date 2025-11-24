В Уфе состоялась благотворительная ярмарка в помощь храму

В торговом центре «Башкирия» волонтёры организовали выставку картин с изображением святилища, продавали сувениры ручной работы, а также провели мастер-класс по росписи экосумок. Все вырученные деньги будут направлены на восстановление храма, которое проходит при поддержке Фонда президентских грантов и помощи неравнодушных граждан.

В Карагаево святилище возвели ещё в начале XX века. В 30-е годы его разграбили, а затем использовали под зерносклад, гостиницу, магазин, клуб и столовую. Сейчас от постройки осталась лишь колокольня и алтарная стена, всё остальное постепенно сложилось и рухнуло. Всего для восстановления памятника культурного и духовного наследия республики необходимо 30 миллионов рублей.