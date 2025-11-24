Башкирия признана одним из лучших регионов по качеству жизни людей с ОВЗ

Башкортостан признали одним из лучших регионов по индексу качества жизни людей с инвалидностью. Данные рейтинга сегодня в Москве озвучило Агентство стратегических инициатив. В мероприятии принял участие глава республики. На полях форума «Открыто для всех» Радий Хабиров поделился инклюзивными практиками республики. Об опыте, который уже сейчас могут перенимать в других регионах, – в нашем сюжете.
Башкортостан обошёл почти 8 десятков регионов, по сути, став одним из лучших. За высоким местом в рейтинге – реальные отзывы и оценки жителей. Их давали сами люди с ограниченными возможностями здоровья или члены их семей. Как отметили в Агентстве стратегических инициатив, опыт республики во многом показателен.
В Башкортостане живут порядка 250 тысяч инвалидов, каждый десятый из них – ребенок. И, как отметил Радий Хабиров, важно создавать культуру принятия таких людей – не только на словах, но и на деле.
При поддержке главы республики были открыты и модернизированы пять реабилитационных центров в Уфе, Нефтекамске, Кумертау, Белорецке, а также 14 филиалов в районах. Большое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами. Яркий пример флагманского проекта – реабилитационный комплекс «Салют». За год работы здесь получили услуги более 6 тысяч подопечных.
Один из важных факторов – социализация. Чтобы дети не чувствовали себя одинокими, для них организовали разные мероприятия. Для мальчиков, например, это форум «Территория героев», который проводят в парке «Патриот». А для девочек – «Бал маленьких принцесс».
В Башкортостане внедрили систему выдачи сертификатов для лечения и реабилитации. Причем как для детей, так и для взрослых. Активно задействуют негосударственный сектор, в том числе производителей оборудования. Именно после форума «Ломая барьеры» республиканские власти усилили работу по созданию технических средств реабилитации.
В республике растет число работающих людей с ограниченными возможностями здоровья: их более 25 тысяч. Реализуется госпрограмма «Доступная среда», на которую с момента запуска уже направили свыше 1,5 млрд рублей. Для обсуждения ключевых вопросов действует координационный совет по делам инвалидов под личным руководством Главы Башкортостана.
Форум «Открыто для всех», который проводится в Москве, – обо всём, что может сделать нашу страну комфортной для людей с ограниченными возможностями здоровья. И Башкортостан здесь выступил как один из регионов-доноров успешных практик, показав, как власти последовательно выстраивают общество равных возможностей.