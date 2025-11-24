Башкирия признана одним из лучших регионов по качеству жизни людей с ОВЗ

Башкортостан признали одним из лучших регионов по индексу качества жизни людей с инвалидностью. Данные рейтинга сегодня в Москве озвучило Агентство стратегических инициатив. В мероприятии принял участие глава республики. На полях форума «Открыто для всех» Радий Хабиров поделился инклюзивными практиками республики. Об опыте, который уже сейчас могут перенимать в других регионах, – в нашем сюжете.

Башкортостан обошёл почти 8 десятков регионов, по сути, став одним из лучших. За высоким местом в рейтинге – реальные отзывы и оценки жителей. Их давали сами люди с ограниченными возможностями здоровья или члены их семей. Как отметили в Агентстве стратегических инициатив, опыт республики во многом показателен.

В Башкортостане живут порядка 250 тысяч инвалидов, каждый десятый из них – ребенок. И, как отметил Радий Хабиров, важно создавать культуру принятия таких людей – не только на словах, но и на деле.

Это большой цивилизационный процесс. Потому что уровень цивилизованности общества как раз и определяется отношением общества к тем, кто особо нуждается во внимании и заботе – к инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья. В Башкортостане – почти 250 тысяч людей с инвалидностью, из них 21 тысяча – это дети. Поэтому мы в республике создаём условия для того, чтобы людям с ОВЗ жилось комфортно. И прежде всего укрепляем понимание и принятие того, что среди нас есть разные люди. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

При поддержке главы республики были открыты и модернизированы пять реабилитационных центров в Уфе, Нефтекамске, Кумертау, Белорецке, а также 14 филиалов в районах. Большое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами. Яркий пример флагманского проекта – реабилитационный комплекс «Салют». За год работы здесь получили услуги более 6 тысяч подопечных.

Один из важных факторов – социализация. Чтобы дети не чувствовали себя одинокими, для них организовали разные мероприятия. Для мальчиков, например, это форум «Территория героев», который проводят в парке «Патриот». А для девочек – «Бал маленьких принцесс».

Каждый год на 8 Марта мы проводим республиканский «Бал маленьких принцесс». Собираем в Уфе девочек с ОВЗ со всего Башкортостана и устраиваем для них праздник. А для мальчиков мы решили организовать слёт «Территория героев». Два года подряд приглашаем их в наш парк «Патриот», показываем военную технику, даём основы тактической медицины. Когда я с ними общался, то сразу сказал: «Понимаю, что вы в армии служить не будете. Но это не отменяет того права, которое у каждого из вас есть с рождения, – права быть мужчиной». И завершая своё выступление, хочу ещё раз подчеркнуть, что культура принятия людей с инвалидностью – это самое главное, к чему мы должны стремиться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане внедрили систему выдачи сертификатов для лечения и реабилитации. Причем как для детей, так и для взрослых. Активно задействуют негосударственный сектор, в том числе производителей оборудования. Именно после форума «Ломая барьеры» республиканские власти усилили работу по созданию технических средств реабилитации.

В республике растет число работающих людей с ограниченными возможностями здоровья: их более 25 тысяч. Реализуется госпрограмма «Доступная среда», на которую с момента запуска уже направили свыше 1,5 млрд рублей. Для обсуждения ключевых вопросов действует координационный совет по делам инвалидов под личным руководством Главы Башкортостана.