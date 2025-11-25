Село в Башкирии скрылось в густом тумане

Сегодня, 25 ноября, cело Зилаир и ее окрестности окутал плотный туман. Как сообщили в администрации района, видимость на дорогах серьезно ухудшилась.

Фото №1 - Село в Башкирии скрылось в густом тумане

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в положенном месте, предварительно убедившись в своей безопасности. Также по возможности следует носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы быть заметнее на дороге.

Администрация призывает жителей быть крайне осторожными и осмотрительными.

Фото: администрация Зилаирского района,  Vk

