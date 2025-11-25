В аэропорту Уфы у пассажира нашли голову крокодила

Сотрудники таможенной службы в аэропорту Уфы изъяли у пассажира экзотический сувенир. В багаже мужчины нашли чучело головы крокодила.
Пассажир прибыл из Вьетнама и следовал через «зелёный» коридор. При этом он не имел ни документов о приобретении чучела, ни сертификата на его ввоз. О необходимости декларирования необычного сувенира он не знал.
Чучело было изъято и направлено на экспертизу, которая должна установить, попадает ли этот сувенир под утвержденный Конвенцией СИТЕС перечень видов рептилий, находящихся под угрозой исчезновения. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.
Фото: Башкортостанская таможня.