В Башкирии 20 декабря станет самым коротким световым днем

Жителей Башкирии ждут самые короткие световые дни в году, продолжительность которых в период зимнего солнцестояния составит не более семи часов.

Так, с 18 по 24 декабря световой день достигнет своей минимальной продолжительности — 7 часов 8 минут. Соответственно, ночь в эти даты будет самой длинной и продлится 16 часов 52 минуты.

Сразу после зимнего солнцестояния продолжительность дня начнет увеличиваться. Уже к концу декабря день станет длиннее на 6 минут, пояснили специалисты уфимского планетария.

На протяжении всего месяца рассвет будет наступать примерно в 9 часов утра, а солнце скроется за горизонтом около 17 часов.

Полуденная высота Солнца – это максимальная высота Солнца над горизонтом в истинный полдень. Максимальной полуденной высоты Солнце в Уфе достигает в день летнего солнцестояния 21 июня - 58°40', минимальной – в день зимнего солнцестояния 22 декабря - 11°47'. пресс-служба Уфимского городского планетария