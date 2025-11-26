В Башкирии 20 декабря станет самым коротким световым днем

Жителей Башкирии ждут самые короткие световые дни в году, продолжительность которых в период зимнего солнцестояния составит не более семи часов.
Так, с 18 по 24 декабря световой день достигнет своей минимальной продолжительности — 7 часов 8 минут. Соответственно, ночь в эти даты будет самой длинной и продлится 16 часов 52 минуты.
Сразу после зимнего солнцестояния продолжительность дня начнет увеличиваться. Уже к концу декабря день станет длиннее на 6 минут, пояснили специалисты уфимского планетария.
На протяжении всего месяца рассвет будет наступать примерно в 9 часов утра, а солнце скроется за горизонтом около 17 часов.
Фото: Уфимский городской планетарий, Vk