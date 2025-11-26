В Уфе нашли хозяйку метрового полоза

Напомним, в квартире дома по улице Интернациональной местные жители нашли метрового полоза. Змею отловили спасатели и начали искать её семью.

Хозяйка полоза нашлась сама. Она позвонила в спасательный отряд и приехала за экзотическим питомцем. Выяснилось, что полоз – девочка по имени Люцифер. Её примерно 1,5 года. Полоз содержится в специальных условиях в террариуме с подогревом и питается замороженными мышами.