Красная книга Башкирии пополнилась иллюстрациями студентов УУНиТ

Новое издание Красной книги Башкортостана пополнилось уникальными иллюстрациями студентов Уфимского университета науки и технологий. Во время практики шесть молодых биологов кропотливо работали над изображениями, уделяя до 20 часов на каждый рисунок.
В обновленный справочник вошли 140 редких и исчезающих видов животных, включая 19 млекопитающих, обитающих на особо охраняемых территориях республики. Как отмечают создатели книги, новое издание станет незаменимым справочником для экологов, проектировщиков и региональных властей.